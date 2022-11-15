Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ahmed J'nin, olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashır'ı buradan Yunanistan'a... Güncel Haberler Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ahmed J'nin, olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashır'ı buradan Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi. Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ahmed J'nin, olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashır'ı buradan Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Beyoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ahmed J'nin, olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashır'ı buradan Yunanistan'a... - Haberler

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