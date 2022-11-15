Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ahmed J'nin, olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashır'ı buradan Yunanistan'a...
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ahmed J'nin, olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashır'ı buradan Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi.
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ahmed J'nin, olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashır'ı buradan Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi.
Kaynak: AA / Güncel