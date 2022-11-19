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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 8 zanlı daha yakalandı

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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 8 zanlı daha yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstiklal Caddesi Beyoğlu Güncel Haberler

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