Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan şüphelilerden 6'sının ifadeleri ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin tutuklanan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 6'sının hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul 3. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri alınan şüphelilerden Ammar Jarkas, Edirne üzerinden kaçan Bilal Hassan'ı tanımadığını öne sürdü.

Korsan taksicilik yaptığını söyleyen Jarkas, "Halil Menci, onu (Ahlam Albashır) taşımamı istedi. Menci, Suriye Kamışlı'da oturuyor. Hiçbir şey bilmeden sadece onu taşımam söylendi. Yakalandığım yer de komşumuzun evidir. Biz sonradan o evdeyken onun fotoğrafını gördüğümüzde polise bildirmek istedik ancak biz bildirmeden polis geldi." dedi.

Şüphelilerden Mahmud Haso ise ifadesinde, Türkiye'de yeni olduğunu, Ahlam Albashır'ın yakalandığı evde otururlarken şüpheli Hatice El Kurdi'nin yanında siyahi bir kızla geldiğini, kuzeninin 'Bu kim?' diye sorması üzerine El Kurdi'nin "Bunu Ahmed oğlum getirdi, yurt dışına gidecekmiş." dediğini belirtti.

Söz konusu eve, Emine adlı bir kadının yeni doğmuş çocuğunu görmek için gittiklerini iddia eden Mahmud Haso, "Bombayı patlatan şahsın eve gelen şahıs olduğunun farkında bile değildim. Ammar ile Bakar telefondan birbirlerine bir şeyler gösterdi. Sonra mutfağa konuşmaya geçtiler. Misafir onların misafiriydi. Hiçbir şeye karışmadım. Zekeriya'yı içeri çağırdılar. 10 dakika geçti, Zekeriya'nın küfrünü duydum. 'Siz kimi eve getirdiniz?' dedi. Çıkarken kapının orada durdu, 'Polisi arayacağım telefonu getirin.' dedim. Kuzenim kapıdayken bağırıp birbirlerine girmişlerdi. Ammar, 'Bak o olmayabilir.' diye söyledi. Daha sonra kapı çaldı, polisler geldi. Kuzenim, 'Kız burada' dedi" şeklinde konuştu.

Şüphelilerden Hadir Carkes ile Hatice El Kurdi, çocuk ziyareti için, Muhammed Şiho ve Mesut Hesso ise kısa süreliğine ilaç almak için Ahlam Albashır'ın yakalandığı eve uğradıklarını öne sürdüler.

İfadelerin ardından mahkeme, 9 şüphelinin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bombalama, nükleer veya kimyasal silah kullanarak tasarlayarak öldürme" ve "bombalama, nükleer veya kimyasal silah kullanarak tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Kararda, 13 Kasım Pazar günü saat 16.13 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde şüpheli Ahlam Albashır'ın bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, eylemin PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü tarafından Türkiye'nin devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığı aktarıldı.

Ahlam Albashır'ın, şüpheli Ahmed Jarkas tarafından saklanmak üzere Esenler'den Kanarya Mahallesi'ne götürüldüğü, bu kapsamda Ahmed Jarkas'ın olayı gerçekleştiren Albashır'la birlikte hareket ettiği belirtildi.

Kararda, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki adreste Albashır'la birlikte şüpheliler Ammar Jarkas, Hadir Carkes, Mahmud Haso, Muhammed Şizo, Zekeriya Muhammed Şemmuni, Bakar Carkes, Hatice El Kurdi ve Mesut Hesso'nun da yakalandığı, bu kapsamda Albashır ile iştirak halinde bulundukları ifade edildi.

Şüpheli Zekeriya Muhammed Şemmuni'nin dosya kapsamında yakalanan bir başka şüpheliyle WhatsApp uygulamasından irtibat kurduğu bilgisine yer verilen kararda, Ammar Jarkas'ın, şüpheli Albashır'la birlikte hareket eden Bilal Hassan'ı kaçması için araçla Edirne'ye götürdüğü, Jarkas'da patlamaya dair WhatsApp yazışmaları bulunduğu ve Albashır'a kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı attığı vurgulandı.

Savcılık tarafından sevk edilen diğer 8 şüpheli ise İstanbul 4. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulandıktan sonra tutuklandı.