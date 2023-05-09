Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davası sanıkları hakim karşısında

Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin haklarında dava açılan 36 sanığın yargılanmasına başlandı.

Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/ Ypg tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin haklarında dava açılan 36 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu tutuklu 15 sanık ve avukatları ile 14 müşteki katıldı.

Tutuklu 12 sanığın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada bazı müştekilerle yakınları da hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların kimlik tespiti işlemiyle devam ediyor.

İddianameden

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, terör örgütü PKK/ Ypg tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırılarak patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtiliyor.

Sanıkların, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna vurgu yapılarak, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği kaydediliyor.

İstenen cezalar

İddianamede, 36 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

Menci MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saldırıda kilit rol oynayan Halil Menci'nin, terör örgütü PYD/ Ypg işgalindeki Kamışlı'da bulunduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçmişti.

Örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğu belirlenerek MİT'in özel operasyon ekibince takibe alınan Menci, 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti.