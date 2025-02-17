İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

İşçiye para yok ama eğlenceye var
Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti

Beyoğlu'ndaki Restoranda Yangın Çıktı

Beyoğlu'ndaki Restoranda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstiklal Caddesi'ndeki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeni henüz belirlenemedi.

Beyoğlu'nda restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Caddesi Kallavi Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, binadakileri tahliye edip güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın restoranda hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
img

Annesini toprağa verdikten 2 gün sonra hayatını kaybettti
img

İstanbul'a 3 günde 40 santimetre kar yağacak
img

Arkadaşını öldürüp cesedini 36 saat arabayla gezdirmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi
Kripto para skandalı! Muhalefet 'Milei görevden alınsın' çağrısı yaptı

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın
Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.