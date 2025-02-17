Beyoğlu'ndaki Restoranda Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Caddesi Kallavi Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, binadakileri tahliye edip güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın restoranda hasara neden oldu.