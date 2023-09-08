Beyoğlu'ndaki Otobüs Durağına Dalan Sürücüye 13 Yıl Hapis Cezası

Beyoğlu'ndaki otobüs durağına aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan Ergün Erdal'ın yargılandığı dava sonuçlandı. Sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu'nda aracıyla otobüs durağına çarparak, 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ergün Gürdal ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Gürdal, olay günü hızlı araç kullandığından haberi olmadığını belirterek, epilepsi raporunu hastaneden kendisinin istediği iddiasını yalanladı.

Beyin damarlarında çatlaklar olduğunu sonradan öğrendiğini ifade eden sanık, yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını ve gözetim altında tutulduğunu iddia etti.

Son sözü sorulan Gürdal, "Böyle olduğundan dolayı üzgünüm, olmasını istemezdim. Maddi manevi elimden ne gelirse yapacağıma söz verebilirim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gürdal'ı "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine 2,5 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021'de sanık Ergün Gürdal'ın kullandığı kamyonetin otobüs durağına çarptığı aktarılmıştı.

İddianamede, kaza sonucunda 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı, kazanın ardından yapılan incelemede sanığın kanında esrar maddesinin tespit edildiği ifade edilmişti.

Sanığın uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı ve kendi kusuruyla kazaya neden olduğu vurgulanan iddianamede, Gürdal'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.