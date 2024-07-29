Beyoğlu'ndaki Otelin Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
Beyoğlu Şahkulu Mahallesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde kalanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, otelde kalanlar kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.