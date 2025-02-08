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Beyoğlu'ndaki Otelde Yangın: Turistler Tahliye Edildi

Beyoğlu'ndaki Otelde Yangın: Turistler Tahliye Edildi
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Beyoğlu'nda bir otelin dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelde konaklayan turistler tahliye edildi.

Beyoğlu'nda bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokak'taki 6 katlı otelin giriş katındaki reklam panolarında çıkan yangın dış cepheye sıçradı.

Dumanları fark eden otel görevlileri, çoğu yabancı turist olmak üzere otelde kalanları tahliye etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve otel görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan turistler, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yağmurun altında bir süre takip etti.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra turistler yeniden otele döndü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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