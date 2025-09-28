Haberler

Beyoğlu'ndaki Otelde Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Beyoğlu'nda bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda otelde konaklayan misafirler tahliye edilirken, yangın nedeniyle ciddi hasar oluştu.

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 6 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kısa sürede binanın üst katlarına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otelde konaklayanları dışarıya çıkardı.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otelde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
