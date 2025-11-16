Haberler

Beyoğlu'ndaki Metro İnşaatında İskele Çöktü: 2 İşçi Taburcu Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'ndaki M7 metro inşaatında eksi 6. katındaki iskele çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayda 5 işçi mahsur kalmışken, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle durumları iyi olan işçiler kurtarıldı.

Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan 2 işçi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dün akşam, Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. katındaki iskelede çökme sonucu yaralanan 2 işçinin hastanedeki tedavileri tamamlandı.

Durumları iyi olan işçiler, hastaneden taburcu edildi.

Olay

Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. kattaki iskelede çökme meydana gelmiş, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Bulundukları alanda mahsur kalan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer işçiler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçinin mahsur kaldığı ve kazaya itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği bildirilmişti.

Açıklamada, 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçinin itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldığı, yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında gerçekleşen kısmi göçük ihbarı üzerine 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 16 sağlık personelinin olay yerine geldiğini kaydetmişti.

Güner, "Göçükten etkilenen 3 yaralı işçi ambulanslarla hastanelerimize nakledilmiştir. Yaralılardan 1'inin sağlık durumu iyi, diğer 2 işçimizde ise multitravma yaralanmaları bulunmaktadır. Hastanelerimizde gerekli tüm tıbbi müdahaleler titizlikle sürdürülmekte olup klinik seyirleri yakından takip edilmektedir. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, daha sonra NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hastanede tedavisi devam eden işçilerden birinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İBB yaptığı açıklamada, kazada tünel göçüğü meydana gelmediğini, olayın istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen iş kazası olduğunu, buna ilişkin inceleme başlatıldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.