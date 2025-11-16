Beyoğlu'ndaki Metro İnşaatında Çöken İskelenin Kurbanı İşçi Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. katındaki iskelede çökme sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Selahattin Erdoğan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Erdoğan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Trabzon'a götürülen Erdoğan'ın cenazesinin yarın Çarşıbaşı köyünde defnedileceği öğrenildi.

Ömer Avni Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. kattaki iskelede çökme meydana gelmiş, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Bulundukları alanda mahsur kalan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer işçiler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçinin mahsur kaldığı ve kazaya itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği bildirilmişti.

Açıklamada, 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçinin itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldığı, yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında gerçekleşen kısmi göçük ihbarı üzerine 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 16 sağlık personelinin olay yerine geldiğini kaydetmişti.

Güner, "Göçükten etkilenen 3 yaralı işçi ambulanslarla hastanelerimize nakledilmiştir. Yaralılardan 1'inin sağlık durumu iyi, diğer 2 işçimizde ise multitravma yaralanmaları bulunmaktadır. Hastanelerimizde gerekli tüm tıbbi müdahaleler titizlikle sürdürülmekte olup klinik seyirleri yakından takip edilmektedir. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, daha sonra NSosyal hesabından yaptığı yeni açıklamasında, hastanede tedavisi devam eden işçilerden birinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirmişti.