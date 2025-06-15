Beyoğlu'ndaki Kebapçıya Silahlı Saldırı: 24 Saatte Yakalandılar

Beyoğlu'ndaki Kebapçıya Silahlı Saldırı: 24 Saatte Yakalandılar
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Beyoğlu'nda motosikletle yapılan silahlı saldırıda, saldırganların düşmanlarının kebapçı işletmesinde bulunduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı.

BEYOĞLU'nda caddedeki kebapçıya motosikletle gelen saldırganlar iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ateş açan şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı. Şüphelilerin polisi şaşırtmak için motosiklette yer değiştirdikleri öğrenildi. 2023'te de saldırıda bulunulan iş yerinin, şüphelilerin düşmanlarının bu işletmeye geldiği için kurşunlandığı ortaya çıktı.

Olay, 12 Haziran Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde caddede seyir halinde olan motosikletteki 2 şüpheliden biri kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından şüpheliler kaçarken dükkanda hasar meydana geldi. Olayın ardından iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

POLİS ŞAŞIRTMAK İÇİN YER DEĞİŞTİRMİŞLER

Çalışmalarda iş yeri sahibinin ifadesine başvuran polis, düşmanının olmadığını ve herhangi bir tehdit almadığını söyledi. Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine beyaz renkli motosikletle kasklı ve eldivenli 2 kişinin geldiğini belirledi. Şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahının Esenler olduğunun belirlenmesi üzerine çalışmalar derinleştirildi. Burada yapılan incelemelerde saldırıd sırasında kullanılan motosiklet bulundu. Şüphelilerin polisi şaşırtmak için motosiklette yer değiştirdikleri öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Polis motosikletin başında yaklaşık 3 saat bekledi. Bir süre sonra motosikletin başına gelen Serkan E. (19) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin iş yerine ateş eden kişi olduğu tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise olay sırasında üzerinde bulunan ceket, pantolon, eldiven ve motosikleti kullanan kişinin kaskı da ele geçirildi. Motosikleti kullanan kişinin ise Kerem S. (22) olduğu belirlendi.

DÜŞMANLARI GELDİ DİYE ATEŞ ETMİŞ

Gözaltına alınan şüpheli Serkan E.'nin emniyetteki ifadesinde düşman olduğu kişilerin kebapçı çevresinde bulunmasından ötürü saldırıyı gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Serkan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Motosikleti kullanan Kerem S.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan iş yerinin 2023 yılında da kurşunlandığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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