Beyoğlu'ndaki kavgada ölen kişinin darbedilme anı güvenlik kamerasında Güncel Haberler İstanbul Beyoğlu'nda tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra hayatını kaybeden kişinin darbedilme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra hayatını kaybeden kişinin darbedilme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hüseyinağa Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta H.B. ile kavga eden M.G, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Darp sonucu ağır yaralanan ve hastanede 4 ay yoğun bakımda tedavi gören M.G, 25 Eylül'de hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede M.G'nin kavgada darbedildiğinin belirlenmesi üzerine şüpheli H.B, gözaltına alınarak 24 Ağustos'ta "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Öte yandan Beyoğlu'daki kavgada ölen kişinin darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Beyoğlu kavga Güncel Haberler

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