Beyoğlu'ndaki Gecekonduda Yangın: Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı
Beyoğlu'ndaki Fetihtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda meydana gelen yangında ev sahibi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan gecekonduda yangın ihbarının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yaralanan ev sahibi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, ev sahibi eski tüpü yenisiyle değiştirirken meydana gelen parlama nedeniyle yangın çıktığını belirledi.
