Haberler

Beyoğlu'ndaki Gecekonduda Yangın: Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'ndaki Fetihtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda meydana gelen yangında ev sahibi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu'nda, gecekonduda çıkan yangında yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan gecekonduda yangın ihbarının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yaralanan ev sahibi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, ev sahibi eski tüpü yenisiyle değiştirirken meydana gelen parlama nedeniyle yangın çıktığını belirledi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Bu takıma hoca dayanmıyor: 11 sezonda 23 teknik adam
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.