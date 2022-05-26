BEYOĞLU'NDAKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI - Haberler

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BEYOĞLU'NDAKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU Kemankeş Caddesi'nde kaldırıma park eden sürücülerden otopark parası isteyen değnekçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BEYOĞLU Kemankeş Caddesi'nde kaldırıma park eden sürücülerden otopark parası isteyen değnekçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yunus İ., Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Değnekçinin araçlarının kaldırıma park eden sürücülerden para istemesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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