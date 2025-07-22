Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: Çok Sayıda Yaralı

Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: Çok Sayıda Yaralı
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Beyoğlu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 araç karıştı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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