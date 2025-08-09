Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Beyoğlu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı ve 8 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda Taksim istikametine ilerleyen 34 YC 9846 plakalı servis minibüsünün önündeki 34 EMM 130 plakalı minibüse vurmasının ardından duramayan bu iki araç, 34 NHC 208 plakalı minibüs ile hafif ticari araca çarptı.

Kazada araçlardaki 8 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zincirleme kaza dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
