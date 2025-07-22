Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Beyoğlu'nda, İett'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden İett'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü, çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında 2'si temizlik görevlisi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ise ayakta yapıldı.

Görgü tanığı Hüseyin Demirci, basın mensuplarına, hızlı gelen İETT otobüsünün çöp kamyonu ile onun arkasındaki 2 temizlik görevlisine çarptığını anlattı.

Otobüsün çöp kamyonunun ardından taksiler ile hafif ticari araçlara vurduğunu aktaran Demirci, çarpmanın etkisiyle diğer araçların da kazaya karıştığını söyledi.

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy olay yerine gelerek, bölgede inceleme yaptı.

Öte yandan ekipler olay yerindeki araç kaldırma çalışmalarını tamamladı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik akışı normale döndü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, İETT otobüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklemesi, ardından da çevredekilerin olay yerine gidiş anları yer alıyor.

Başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise İETT otobüsünün ticari araca çarptıktan sonra bir taksiye vurması, taksinin de önünde seyreden hafif ticari araca çarpması bulunuyor.

Hafif ticari aracın çarpmanın etkisiyle iki yolun ortasındaki demir bariyerlere çıkması, çevredeki yayaların da kaçışması görüntülerde yer alıyor.

İETT'den açıklama

İETT'den yapılan açıklamada ise Taksim-Ataköy hattında çalışan Özel Halk Otobüsü'nün kazaya karıştığı, kazadan sivil araçların etkilendiği kaydedildi.

Kazada yaralananların olduğu aktarılan açıklamada, "Özel Halk Otobüsü kazasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve emniyet ekiplerince idari ve teknik inceleme derhal başlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT tarafından kazadan etkilenen vatandaşlarımızla yakinen ilgilenilmektedir." ifadelerine yer verildi.