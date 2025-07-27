Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, bir temizlik işçisi hayatını kaybetti. Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı ve detaylar da gün yüzüne çıktı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 özel halk otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı kaza araç içi kamerasınca kaydedildi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda, 22 Temmuz'da meydana gelen, temizlik işçisi Uğur Tilkici'nin (34) tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde sürücünün ayağa kalkması, kontrolden çıkan otobüsün diğer araçlara çarpması yer aldı.

Olay

Tarlabaşı Bulvarı'nda İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsü, çöp kamyonu, 4 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si temizlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

Temizlik görevlisi Uğur Tilkici'nin tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü F.A. (61), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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