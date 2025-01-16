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Beyoğlu'nda Zincirleme Kaza: Kamyonet Sürücüsü Kaçtı

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Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir kamyonet, 7 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazanın ardından sürücü, aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis, sürücüyü arama çalışmalarına devam ediyor.

Beyoğlu'nda kontrolden çıkarak 7 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olan kamyonetin sürücüsü, aracı bırakarak kaçtı.

Örnektepe Mahallesi, Yeniyol Sokak'ta sabah saatlerinde yokuş aşağı ilerleyen 34 EDG 519 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 3 araca çarptı.

İlerlemeye devam eden kamyonet, park halindeki bir araca vurarak durabildi. Bu aracın da arkasındaki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

7 araç ile kamyonetin hasar gördüğü kazanın ardından kamyonetin sürücüsü bölgeden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sokağı kapatarak inceleme yapan polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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