Beyoğlu'nda Zincirleme Kaza: 9 Araç Karıştı, 2 Yaralı

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Beyoğlu'nda İETT otobüsünün de bulunduğu toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Doğan Can CESUR / Beyoğlu'nda İETT otobüsünün de aralarında olduğu toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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