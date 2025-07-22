Beyoğlu'nda Zincirleme Kaza: 9 Araç Karıştı, 2 Yaralı
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün de bulunduğu toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Doğan Can CESUR / Beyoğlu'nda İETT otobüsünün de aralarında olduğu toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel