Beyoğlu'nda Zincirleme Kaza: 6 Turist Yaralandı

Doğan Can CESUR / İSTANBUL, - BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 turist yaralandı. Yaralı turistler ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Taksim istikametinde meydana geldi. Edibilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen 3 servis minibüsü ve hafif ticari araç çarpıştı. Sürücüsü Mustafa A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YC 9846 plakalı minibüs, Mizgin Ç. idaresindeki 34 EMM 130 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 EMM 130 plakalı minibüs, önünde ilerleyen Ferhat Ç.'nin kullandığı 34 NHC 208 plakalı minibüsle, Serhat G.'nin idaresindeki 34 LL 469 plakalı hafif ticari araca çarptı.

6 TURİST YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

Kazada turistler Ana M., Saray V., Akbar Ali H., Rabah Sadruddin D., Marta Alocen P. ve Penelope P. hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.