BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI

Olay, Tarlabaşı Altın Bakkal Sokak üzerinde 07.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki yol yenileme çalışmalarını fark etmeyen Bahtiyar Yılmaz'ın ayağına demir saplandı. Acı içinde yere yığılan kişiyi görenler olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi Yılmaz'ın ayağına saplanan yoldaki demiri kesti. Bahtiyar Yılmaz, ayağındaki demir parçası ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel