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Beyoğlu'nda Yol Tartışması: Sürücü Lastikleri Kesti

Beyoğlu'nda Yol Tartışması: Sürücü Lastikleri Kesti
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Beyoğlu'nda iki sürücü arasında yol verme tartışması büyüyerek bir sürücünün diğer aracın lastiklerini kesmesiyle sonuçlandı. Olay anları çevredekiler tarafından kaydedildi,lastikleri kesen sürücü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının büyümesi üzerine aracından inen sürücü, diğer aracın lastiklerini kesti. O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Olay, Firüzağa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. aracıyla sokağa giriş yaptığı sırada ters yönden gelen K.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen K.B. diğer aracın lastiklerini keserek patlattı. O anları çevredekiler ise cep telefonu kameralarıyla kaydederken aracın lastiklerini kesen şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. K.B. 'mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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