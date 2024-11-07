Beyoğlu'nda Yol Tartışması: Sürücü Lastikleri Kesti

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının büyümesi üzerine aracından inen sürücü, diğer aracın lastiklerini kesti. O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Olay, Firüzağa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. aracıyla sokağa giriş yaptığı sırada ters yönden gelen K.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen K.B. diğer aracın lastiklerini keserek patlattı. O anları çevredekiler ise cep telefonu kameralarıyla kaydederken aracın lastiklerini kesen şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. K.B. 'mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.