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Beyoğlu'nda Yol Çöktü, Trafiğe Kapatıldı

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Beyoğlu'nda belediye aracının geçtiği sırada meydana gelen yol çökmesi nedeniyle yaklaşık 3 metrelik çukur oluştu. Olayın ardından yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

BEYOĞLU'nda belediye aracının geçtiği sırada yol çöktü. Yaklaşık 3 metrelik çöküntü nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.

Olay, Tomtom Mahallesi Kaymakam Reşat Bey Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan belediye kanal aracının geçtiği sırada yolda çökme yaşandı. Şoför yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu Belediyesi ekipleri geldi. Çöken alanın etrafı bariyerlerle çevrildi. Yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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