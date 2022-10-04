Beyoğlu'nda yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkışan kişi öldü

İstanbul Beyoğlu'nda yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta frenlerinin tutmadığı iddia edilen ve içinde yolcu bulunmayan minibüs, yokuş aşağıya kayarak bir araca ve yayaya çarptı.

Kazada, minibüs ile aracın arasında sıkışan Kemal K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kemal K, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Servis şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.