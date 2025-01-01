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Beyoğlu'nda Yeni Yıl Kavgası: Polis Müdahalesi

Beyoğlu'nda Yeni Yıl Kavgası: Polis Müdahalesi
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Yeni yılın ilk saatlerinde Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Polis ekipleri biber gazı ile olaya müdahale ederken, 1 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda çıkan iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışanları polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek ayırdı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bu arada aynı caddenin farklı bölgesinde iki grup arasında çıkan kavgada da taraflar birbirlerini darbetti.

Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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