Beyoğlu'da cip yaya ve araçları sıkıştırdı: 4 araçta hasar meydana geldi

BEYOĞLU'nda park halinde olduğu sırada hızlı kalkış yapan cip sürücüsü Nizamettin İ. (49), yaya Abdurrahman D.'yi (46) ciple otomobil arasında sıkıştırdı. Cip sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yere düşen adama bir kez daha çarptı. Bu sırada yaya yola doğru kendini atarken kazada 4 araçta hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde cipin sürücüsü Nizamettin İ., bulunduğu yerden hızlı kalkış yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yaya Abdurrahman D.'ye çarptı. Ciple park halindeki otomobil arasında sıkışarak yere düşen yayaya cip bir kez daha çarptı. Yaya, kaçmaya çalışırken kendisini yola attı; kazada 4 araçta hasar meydana geldi. Yaya Abdurrahman D.'nin ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAYA CİPLE OTOMOBİL ARASINDA SIKIŞTI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan Abdurrahman D. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Gözaltına alınan sürücü Nizamettin İ., emniyete götürüldü. İfadesi alınan sürücü hakkında 'Taksirle yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapıldı. Sürücü Nizamettin İ. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.