Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda Yatak İmalathanesinde Yangın

Beyoğlu'nda Yatak İmalathanesinde Yangın
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın giriş katında yer alan yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, işyerinden park halindeki bir hafif ticari araca sıçradı. Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve araç kullanılamaz hale geldi.

BEYOĞLU'nda, 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Ar. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinde başlayan yangın, park halindeki 34 UK 0111 plakalı hafif ticari araca sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yoğun dumanla karıştığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ölü ya da bulunmazken, iş yeri ile park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Beyoğlu İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam Olay

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin TL üzerindeki ödemelerde zorunlu hale getirildi

 İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları

 İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Sinvar öldürüldü" dedi Hamas'tan beklenen açıklama geldi
Narin'i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

Narin cinayetinde ses getirecek yeni belge! Kızını kaçırıp hamile bırakmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kilo altını banka kasasında kaybolan gurbetçi kim, altın hangi bankada kayboldu? Gaziantep elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Türev Uludağ kimdir? Şef Türev kaç yaşında, nereli? Bursa elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Valisi kimdir? Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Varda Köprüsü nerede? Varda köprüsü hangi il, ilçede? Varda köprüsü kim inşa etti? 18-19 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karaisalı, nerede? Karaisalı nereye, hangi ile bağlı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.