Beyoğlu'nda yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
Beyoğlu'nda yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, elleri bağlı halde evinde ölü bulundu.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, elleri bağlı halde evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehit Muhtar Caddesi Taksim Fırını Sokak'taki bir binanın ikinci katında yaşayan Aysel Bozkurt'tan gün içerisinde haber alınamaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Kapıyı açan olmayınca polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, elleri iple bağlı şekilde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Aysel Bozkurt'un cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, ölen kadının daha önce cinayetten cezaevine girdiği öğrenildi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title