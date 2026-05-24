Beyoğlu'nda cep telefonu çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'nda yardım etme bahanesiyle yaklaştığı kişinin cebinden telefon çalan şüpheli, polis takibi sonucu suçüstü yakalanarak tutuklandı. Üzerinde çalıntı telefon ve uyuşturucu hap bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, Beyoğlu'nda şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.
İzleme ve takip çalışmaları sonucunda zanlının, yardım etme bahanesiyle yaklaştığı bir kişinin montunun cebindeki telefonunu çaldığı tespit edildi.
Suçüstü yakalanan şüphelinin üst aramasında, çaldığı cep telefonu ile 5 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.