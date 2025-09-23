Haberler

Beyoğlu'nda Yankesicilikle Cep Telefonu Çalan Şahıs Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda kaldırımda uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.

Beyoğlu'nda kaldırımda uyuyan kişinin cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Ağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yer alan bir sokaktaki kaldırımda uyuyan A.Y.'nin cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli M.A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırrsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokakta bir dükkanın önündeki kaldırımda uyuyan kişinin yanına gelen şüphelinin telefonu çalarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular Torreira'nın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular Torreira'nın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.