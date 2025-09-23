Beyoğlu'nda Yankesicilikle Cep Telefonu Çalan Şahıs Tutuklandı
Beyoğlu'nda kaldırımda uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.
Beyoğlu'nda kaldırımda uyuyan kişinin cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Ağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yer alan bir sokaktaki kaldırımda uyuyan A.Y.'nin cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli M.A.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hırrsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokakta bir dükkanın önündeki kaldırımda uyuyan kişinin yanına gelen şüphelinin telefonu çalarak kaçması yer alıyor.