Beyoğlu'nda yangın sırasında dairede mahsur kalan kedi 'Sütlaç' için zamanla yarış

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalan Sütlaç isimli kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kedinin sahibi, yaşadığı kayıp nedeniyle gözyaşları döktü.

BEYOĞLU'nda 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında giriş katındaki dairede mahsur kalan ve isminin Sütlaç olduğu öğrenilen kedinin kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu. Oksijen verilip kalp masajı yapılan Sütlaç kurtarılamayarak öldü; sahibi ise uzun süre gözyaşı döktü.

Yangın, Keçeci Piri Mahallesi Toygar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Bina sakinleri daireye ve üst katlara duman dolmasının ardından dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

OKSİJEN VERİLDİ; KALP MASAJI YAPILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Bir bina sakini 'Refy' adlı kedisini alarak dışarı çıktı. Yangın çıkan dairede mahsur kalan 'Sütlaç' isimli kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hareket etmeyen Sütlaç'a ekipler tarafından oksijen verildi; kalp masajı yapıldı ancak 'Sütlaç' tüm müdahalelere rağmen öldü. Sahibi uzun süre kedisinin başında gözyaşı döktü.Yangından kurtarılan 'Refy' isimli kedinin sahibi ise, "Yangından kedimizi kurtardık. Çok şükür Allahıma. Çok korktuk. Hemen yan dairem. Nasıl kaçtığımızı bilemedik" diye konuştu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
