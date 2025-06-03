Beyoğlu'nda Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Beyoğlu'nda binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel