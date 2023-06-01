Beyoğlu'nda Yangın Paniği
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BEYOĞLU'nda alev alev yanan 2 katlı metruk bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
BEYOĞLU'nda alev alev yanan 2 katlı metruk bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan binaya müdahale ederek 15 dakikada söndürdü. Yangının çıktığı binada kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Görüntü dökümü:--------------------Alevli yanan bina-Olay yerinde toplanan vatandaşlar- İtfaiye ekiplerinin gelişi ve yangına müdahalesi-Tedbir amaçlı gelen polis ve sağlık ekipleri-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel