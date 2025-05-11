Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Beyoğlu'nda Yağmur Nedeniyle Takla Atan Araç Aşırı Hız ve Kaygan Zemin Sonucu Kaza Yaptı

Beyoğlu'nda Yağmur Nedeniyle Takla Atan Araç Aşırı Hız ve Kaygan Zemin Sonucu Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kaldırımda yürüyen bir kişi son anda kurtuldu.

BEYOĞLU'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kaldırımda yürüyen yayanın ölümden saniyelerle kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, 10 Mayıs Pazartesi günü saat 15.15 sıralarında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Akyol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönden gelen otomobilden kaçmak için manevra yapan Necmi S., refüje çarparak takla attı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken, kaldırımda yürüyen yaya ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ARACIN TAKLA ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuştan inen sürücü, karşı yönden gelen araçtan kaçmak için manevra yapıyor. O sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak takla atıyor. Kaldırımda yürüyen kişi ise kazadan son anda kurtuluyor.Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yayanın yaşadığı korku kameralara yansıyor. Kaza yapan sürücü ise çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılıyor.Kaza sonra polis ekiplerinin inceleme başlatırken, otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.