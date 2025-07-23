Beyoğlu'nda Vasıta Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Beyoğlu'nda bir vincin lastiklerinin patlaması sonucu, basınçla fırlayan parçaların isabet ettiği biri çocuk olmak üzere iki kişi hafif yaralandı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Beyoğlu'nda, yolu ayıran demir ile dubaları ezerek geçen vincin lastiklerinin patlaması sonucu basınçla fırlayan parçaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.
Kasımpaşa'da seyreden 34 FOJ 157 plakalı vincin 2 lastiği yolu ayıran demirler ile dubaların üstünden geçerken patladı.
Lastikten basınçla fırlayan parçaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.
Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel