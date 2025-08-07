Beyoğlu'nda Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Fetihtepe Mahallesi'ndeki bir adrese 5 Ağustos Salı günü operasyon düzenlendi.

Dairede bulunan A.A. (53) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 566 adet fişek, 2 hassas terazi, toplam 466 gram uyuşturucu ile 2 bin 160 uyuşturucu hap, 10 avro, 216 dolar ve 67 bin 800 lira ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan zanlının, dairede yakalanan uyuşturucu maddelerin cezaevindeki arkadaşına ait olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.