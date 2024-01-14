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Beyoğlu'nda Uyuşturucu Satıcısına Kovalamaca

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Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda kaçan şüpheli, polis tarafından kovalanarak yakalandı. Şüphelinin valizinde 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BEYOĞLU'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada polisi görerek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin valizinde 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kovalama anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, dün gece Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde polisi görerek kaçan kişiyi takibe aldı. 'Dur' ihtarlarına uymayan şüpheli, bir süre kaçtıktan sonra Irmak Caddesi'nde yakalandı. Farklı suçlardan 8 suç kaydı bulunan V.T. gözaltına alındı. Şüphelinin kaçarken bıraktığı valizden 6 adet şeffaf poşet içerisinde, toplam 3 kilo 159 gram marihuana ele geçirildi. Şüpheli V.T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi.

YAŞANAN KOVALAMACA KAMERADA

Şüphelinin kaçma anı ve polis tarafından yakalaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taksiden inen şüphelinin polisi fark edince valizi bırakarak kaçması görülüyor. Polisin uzun süre takip ettiği V.T. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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