Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı Güncel Haberler Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yenişehir Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Evin çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, adrese baskın gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 hassas terazi, 5 cep telefonu ve yaklaşık 5 bin liraya el konuldu. Ekipler, R.R.S. ve R.O. adlı iki kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.O. adli kontrolle serbest bırakıldı, R.R.S. tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Beyoğlu Güncel Haberler

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