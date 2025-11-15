Haberler

Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Kadın Tutuklandı

Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Kadın Tutuklandı
Güncelleme:
Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 73 bin sentetik ecza hapı ve 8 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Leyla G. tutuklanırken, Sudenaz D. serbest bırakıldı.

BEYOĞLU'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu iki kadının Kağıthane'deki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 73 bin adet sentetik ecza hapı ve 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Leyla G. (25) ile Sudenaz D. (20) emniyete götürüldü. Yapılan incelemede Leyla G.'nin eşinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Leyla G.'nin eşinden kalan uyuşturucu madde satışını sürdürdüğü ortaya çıktı. Şüphelilerden Leyla G. tutuklanırken, Sudenaz D. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BEYOĞLU Asayiş Büro Amirliği ekipleri, narkotik madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmayı yürüten polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Leyla G. ile Sudenaz D.'yi sokak satıcısı olarak tespit etti. Ekipler, iki şüphelinin satışını yaptıkları uyuşturucu maddeleri Kağıthane'deki bir evde sakladıklarını belirledi. Tespitin ardından polis, 12 Kasım günü Talatpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Eve giren ekipler, Leyla G. ile Sudenaz D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, 73 bin adet sentetik ecza hapı, 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi, 240 adet kilitli poşet, 26 adet boş hap kutusu, çok sayıda sentetik ecza kapsülü, 4 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 111 fişek ile 2 bin 590 lira nakit para ele geçirildi.

EŞİNİN İŞLERİNİ YÜRÜTEN KADIN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sudenaz D. hakkındaki tahkikatın ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Leyla G. ise sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Yapılan incelemede, Leyla G.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan eşinin yerine geçerek aynı ticareti sürdürdüğünün tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
