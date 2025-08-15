Beyoğlu'nda Uyuşturucu Kullanımı: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Beyoğlu'nda sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine uyuşturucu madde kullandığı belirlenen E.G. adlı şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Beyoğlu'nda parkta uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sütlüce Mahallesi Cevher Dudayev Parkı'nda 2 kişinin uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Görüntülerin 31 Temmuz'a ait olduğu tespit edilirken, şüphelilerden E.G. (41) yakalandı.
Diğer şüpheli A.B'nin (27) 6 Ağustos'tan beri cezaevinde olduğu belirlendi.
E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel