Beyoğlu'nda Uyuşturucu Kullanımı: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu'nda sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine uyuşturucu madde kullandığı belirlenen E.G. adlı şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu'nda parkta uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sütlüce Mahallesi Cevher Dudayev Parkı'nda 2 kişinin uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerin 31 Temmuz'a ait olduğu tespit edilirken, şüphelilerden E.G. (41) yakalandı.

Diğer şüpheli A.B'nin (27) 6 Ağustos'tan beri cezaevinde olduğu belirlendi.

E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
