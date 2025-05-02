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Beyoğlu'nda Uyuşturucu İmalatı Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda Uyuşturucu İmalatı Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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Beyoğlu'nda kiraladıkları dairede sera kurup uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve yetiştirme malzemesi ele geçirildi.

BEYOĞLU'nda kiraladıkları daireye sera kurup uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları saha çalışmasında 'Çekdar' ve 'Serkan' isimli şüphelilerin Sütlüce Mahallesi Zorbayır Sokak'ta kiraladıkları bodrum katta uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. 28 Mart'ta tespit edilen daireyi takibe alan ekipler, şüphelilerin eve girdiğini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Çekdar K. (28) ve Serkan D. (31) gözaltına alınırken 5 büyük saksı içinde yetiştirilen Hint keneviri, 8 kenevir tohumu, 82,6 gram kurutulmuş mariuhana, 752 gram uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan sıvı gübre ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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