Beyoğlu'nda Uyuşturucu İle Mücadelede Bir Gözaltı
Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Y. Ş. isimli kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri, Hayriye Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları şahısın üzerinden satışa hazır uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.
Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Firuzağa Mahallesi Hayriye Caddesi üzerinde denetim yapan Güven Timleri B Bölge Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Y. Ş. isimli kadını durdurdu.
Yapılan aramada farklı miktarlarda satışa hazır uyuşturucu maddeleri ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel