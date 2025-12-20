Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinin merdivenlerinde unutulan cep telefonunu çaldığı iddia edilen H.Ç. adlı şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda yakalanarak tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinin merdivenlerinde unutulan cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek kimlik bilgileri belirlenen şüpheli H.Ç. (36) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel