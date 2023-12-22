Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda turistleri yağmalayan şüphelilerden 68'i gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Beyoğlu'nda turistlere 'adres sorma' ve 'fotoğraf çektirme' bahanesiyle eğlence mekanlarına götürdükten sonra yüksek hesap alarak yağmaladıkları iddia edilen 140 şüpheliden 68'i gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda "adres sorma" ve "fotoğraf çektirme" bahanesiyle eğlence mekanlarına götürdükleri turistleri yüksek hesap alarak yağmaladıkları iddia edilen 140 şüpheliden 68'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve yakınlarındaki 5 eğlence mekanında "tercüman-hanutçu" olarak çalışan kişilerin, "adres sorma", "fotoğraf çektirme" bahanesiyle turistleri bu iş yerlerine götürdükleri belirlendi.

Burada haksız yere yüksek hesap istenen mağdurların itiraz etmeleri durumunda, iş yeriyle yasal bağı olmayan, görevleri masalardan yüksek hesap almak olan "masa müdürleri"nin gelerek turistleri korkuttukları tespit edildi.

Direnen mağdurları darbedip zorla paralarını aldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 68'i yakalandı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 17'sinin cezaevinde, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğu belirlenirken diğer 51 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin Beyoğlu'ndaki 5 mekanda 93'ü yabancı uyruklu 133 mağdura yönelik yağma eylemini gerçekleştirdikleri bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Beyoğlu Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title