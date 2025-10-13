Haberler

Beyoğlu'nda Tüp Patlaması: Ev Sahibi Yaralandı

Beyoğlu'nda Tüp Patlaması: Ev Sahibi Yaralandı
Güncelleme:
Beyoğlu'nda bir gecekonduda tüpün kafa başlığının değiştirilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu ev sahibi yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Doğan Can CESUR / -BEYOĞLU'nda gecekonduda ev sahibi tüpün kafa başlığını değiştireceği sırada parlama meydana geldi. Tüpün alev alev yandığı olayda evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Elinden yaralanan ev sahibi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir gecekonduda ev sahibi eski tüpü yeni tüple değiştirmek istedi. Ev sahibinin tüpün kafa başlığını çıkardığı sırada tüpte parlama meydana geldi. Olayda ev sahibi elinden yaralanırken, eşi olaydan yara almadan kurtuldu. Evde çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Sağlık ekipleri ise yaralanan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan adam daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
