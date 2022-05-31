BEYOĞLU'NDA TORUNUNU KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ - Haberler

BEYOĞLU'nda park halindeki bir minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Minibüs Ahmet Yürük, gelini ve torununa çarptı. Dede Yürük, kucağındaki torununu kurtarmayı başarırken, minübüs ile evin duvarı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Yürük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüsün altında kalan Fatma Yürük ile dedesinin kucağından alınan kızı AIeyna Yürük'ün ise tedavisi sürüyor.

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 1200 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeyken kaymaşa başlayan minibüs Ahmet Yürük, kucağında torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e, evlerine girmek üzereyken çarptı. Minibüsü son anda farkeden Yürük, kucağındaki torununu kurtarmak için hamle yaptı. Torununun hayatını kurtaran Ahmet Yürük, minibüs ile duvar arasında sıkıştı.

Mahalle sakinleri dedesinin son anda havaya kaldırarak kurtardığı torunu Aleyna Yürük ile minibüsün altında kalan Fatma Yürük'ü yaralı olarak kurtardı. Olay yerine gelen itfaile ekipleri ise Ahmet Yürük'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve bebeği ise Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SIKIŞTIĞI HALDE KUCAĞINDA TORUNUNU BIRAKMADI

Yürük ailesine yardım eden bir mahalle sakini, Araba geri kaydı. Evine girerken kucağında bir bebekle sıkışmıştı. Herhalde dedesiydi. Yardım ettik, bebeği aldık. Bir de minibüsün altında bir kadın vardı. Onu da minibüsün altından çıkardık. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel