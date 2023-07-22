Beyoğlu'nda Ticari Taksicinin Kadın Müşterisini Darp Ettiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beyoğlu'nda yaşanan olayda ticari taksicinin kadın müşterisini darp ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından saldırgan yakalanmış ve adli makamlara sevk edilmişti.

Beyoğlu'nda ticari taksicinin kadın müşterisini darp ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 20 Temmuz'da saat 05.45'te Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelmişti. Taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istemiş, müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşanmıştı. Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etmiş, tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başlamıştı. Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaşmıştı. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, ticari taksicinin plakasını tespit etmişti. Olay günü aracı kullandığı belirlenen A.K. isimli saldırgan yakalanmasının ardından adli makamlara sevk edilmişti.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksicinin kadın müşteriyi darp ettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Taksicinin kadın kovaladığı ve kadının kaçarken yere düştüğü anlar kameraya yansıyor. Bir süre sonra da taksicinin gaza basarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL