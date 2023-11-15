Beyoğlu'nda Terkedilmiş Bina Bekçisini Öldüren Sanıklara Müebbet Hapis Cezası

Beyoğlu'nda terkedilmiş binada bekçilik yapan Mehmet Göçer'i darbederek ölümüne neden olan sanıklar Hakan Bulut ve İsmail Mugan 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu'nda terkedilmiş binada bekçilik yapan ve burada konaklayan Mehmet Göçer'i darbederek ölümüne neden olan sanıklar Hakan Bulut ve İsmail Mugan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Bulut ve İsmail Mugan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, maktulün yakınları da hazır bulundu.

Mahkeme, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından dosyayı karara bağladı.

Sanıklar İsmail Mugan ve Hakan Bulut'u "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, sanıkların sabıkalı geçmişini, yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezada indirim uygulamadı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanık Hakan Bulut'un yargılamanın her aşamasında savunmasına bir şeyler ekleyerek çelişkili beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Olaydan sonra yakalanamayan sanık İsmail Mugan'ın hırsızlık suçundan tutuklandığı ifade edilen kararda, maktulün 25 Eylül 2022'de hayatını kaybetmesi üzerine ifadesi alınan sanığın olaya karışmadığını öne sürdüğü, ancak duruşmalarda olayda kendisinin de olduğunu itiraf ettiği aktarıldı.

Sanıklar darbettikleri maktule yardım etmeden ayrıldı

Kararda, sanıkların "silahla kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açılsa da kamera görüntüleri, bilirkişi, otopsi ve Adli Tıp Kurumu raporu ve diğer delillere göre, sanıkların maktulün vücudunun hayati ve çeşitli bölgelerini hedef alarak darbettikleri anlatıldı.

Sanıkların olay yerinden maktule yardım etmeden ayrıldığı aktarılan kararda, yargılama sürecinde sanık Hakan Bulut'un savunmalarından maktul ile diğer sanık İsmail Mugan arasında önceye dayalı husumet olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Kararda, bu gerekçelerle sanıkların "kasten öldürme" suçunu işledikleri kanaatine varıldığı anlatılarak, sanıkların, maktulden kaynaklanan hafif de olsa haksız tahrik altında kalarak öldürme eylemini gerçekleştirdiklerine ilişkin delil olmadığı, ilk haksız hareketin kimliği tespit edilemeyen firari sanıktan geldiği vurgulandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Mayıs 2022'de sabah saatlerinde sanıklar Hakan Bulut ve İsmail Mugan'ın maktul Mehmet Göçer'in konakladığı ve bekçiliğini yaptığı binaya motosikletle geldikleri, sanıklarla arasında konuşma yaşanan maktulün bu kişilerin arkasından orak fırlattığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların birkaç saat sonra olay yerine yanlarında dosyası ayrılan ve kimliği tespit edilemeyen firari şüpheli ile yeniden geldikleri belirtilerek, maktulün kaçmaya çalıştığı, sanıkların buna izin vermediği, yere yatırarak defalarca ellerindeki kask ve sopayla maktulü darbettikleri aktarılıyor.

Olay yerinden geçen bir vatandaşın araya girmesiyle maktulün hastaneye kaldırıldığı anlatılan iddianamede, bilinci kapalı olması nedeniyle ifadesi alınamayan maktulün 4 ay sonra hastanede hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar İsmail Mugan ve Hakan Bulut'un, "silahla kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçlarından 17'şer yıl 6 aydan 28'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.